المباحث المركزية تضبط منهوبات بقيمة ” 3,5″ترليون جنيه بالجزيرة





ضبطت المباحث المركزية منهوبات بقيمة ” ” 3,5″ترليون جنيه عبارة عن اجهزه كهربائية مختلفة شاشات ،وثلاجات ،ومكيفات وموتورات ؛وافران كهربائية ،وبتجازات وغاز تبريد

اثنى مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء شرطة فضل عبده فضل ،بالجهود الكبيره التي تبذلها المباحث المركزية في كشف الجرائم المختلفة خصوصاً استرداد المسروقات والمنهوبات من ولاية الخرطوم

ودعا المباحث باليقظة ومواصلة تلك الجهود لضبط كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق المواطنين الآمنين والعبث بها

بوقطع قضل، جاهزيتهم لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

تفيد متابعات ” المكتب الصحفي للشرطة ” ،

عن تدوين عدد من البلاغات بسجلات أقسام شرطة محلية مدني الكبرى وتوقيف عدد من المتهمين بجانب ضبط مبالغ لعملات محلية مزيفة بحوزته متهمين من اجراءات قانونية.

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