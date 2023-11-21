بروفيسور سعد الفاضل: تم نهب مجمع عياداتنا بالخرطوم.. خسائر تقدر بحوالي 500 ألف دولار





□؟تم نهب مجمع عياداتنا ببرج الحجاز شارع الستين، نهبت كل أجهزة الموجات الصوتية الحديثة ( ٥ أجهزة)، و نهب المعمل الحديث بكل ما يحتوي من أجهزة فحص حديثة، و نهبت الأثاثات والشاشات وأجهزة الأتصالات.

□ خسائر تقدر بحوالي ٤٠٠ ألي ٥٠٠ ألف دولار.

□ تركوها ” خاوية علي عروشها “، الفاعل معروف: ألذين كانوا يسيطرون علي شارع الستين وكل من وألاهم وأيدهم.

□ هذه العيادات التخصصية لا يملكها “كيزان” وليس لهم بها صلة من قريب أو بعيد، بل قام علي أمرها وأسسها وحدثها أسرة واحدة ( أب وأبنائه)، بجهدهم الشخصي وبعملهم الدؤوب ليلآ و نهارآ وبفضل الله سبحانه وتعالى، ولا فضل لمخلوق عليهم والحمدلله.

□ والله إنها لفاجعة، والله إنها لمصيبة، ولكننا نهتدي بقول الله سبحانه و تعالى في محكم تنزيله: ” و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * ألذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون*..صدق الله العظيم…

□ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين، وأن يخلف علينا خيرآ مما نهب منا.

□ أما ألذين قاموا بنهبنا فإنا نُشهد الحي الذي لا يموت أننا لن نعفوا عنهم ولن نغفر لهم وندعوا عليهم بما دعا به سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أفضل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه و أتبع هداه :

“اللهم أحصهم عددا و أهلكهم بددا و لا تغادر منهم أحدا “.

□ و الحمدلله أولاً وآخرا.

□ وجزي الله خيرآ كل من واسانا في مصابنا هذا من الزملاء، والأصدقاء والأحباب.

□□ ب. سعد الفاضل و أسرته.

بروفيسور سعد الفاضل

استشاري النساء والتوليد