يا جماعة ما تهدروا جهدكم في معاداة قحت!





قحت كجماعة لا تساوي حزباً أو حركة وهي شلة من المنبوذين السياسيين وليس لديهم رؤى ولا خطط ولا جماهير ولا أفكار ولا برامج ولا شئ (سلك، عرمان، طه اسحق ، عبدالباري، عصمت، الفكي وهلم جراً) .

هي مجموعة استخدمت بعضها اللجنة الأمنية حتى أسقطت بها البشير ثم رمتها في أول مكب للنفايات، واستخدمها الجيش حتى يستبعد القوى السياسية الحية ثم داس عليها لاحقاً، والتقطها حميدتي من الشارع والآن يستخدمها- بتأفف شديد- بوسف عزت.

مجموعة قحت قابلة للإستخدام وإعادة التدوير والاستنساخ أيضاً.

يمكن لأي جماعة أن تستخدم جعفر حسن بدل الفكي والدقير بدل سلك ودسيس مان بدل طه إسحق ورفقة صائدة البمبان بدل عبدالباري وأي واحد بدل عرمان ولن تحتاج لشخص آخر ليملأ مكان محمد عصمت مثلاً فهو لا يمثل واحداً صحيحاً أصلاً.

محمد عثمان ابراهيم