حيازة الأرض ليست نصراً عسكريا ما دام عدوك قويا وقادر على إيلامك





يبدو أن الجيش مرة أخرى يعود إلى الإنسحاب من موقع مهملا “نفسيات” كثير من ذوات الخدور و شقائقن من الرجال مرهفي الحس . لا مراعاة و لا شرح مفصل للخطة الحربية و لا عرضها للتصويت الشعبي قبل تطبيقها المؤلم و المفاجيء .

كم مرة علينا أن نتعلم بالطريقة الصعبة أن حيازة الأرض ليست نصراً عسكريا ما دام عدوك قويا و قادر على إيلامك في أي وقت . إجتاح الدعم الخرطوم و مؤسساتها و أعلن نصره بأنه يحتل ٩٩% منها . ثم إمتنع من الإستفادة من هذا الإحتلال سياسيا. ما زال البرهان في “بدرومه” هو الرئيس الذي يتعامل معه العالم و الدعم هو الحركة المتمردة التي يدعمها من أراد من وراء الستار . ما زال البرهان هو من يعين الوزراء و يطرد قادة الحركات المتمردين عليه من المجلس الإنتقالي و هم لا يملكون إلا الشكوى لدولة جنوب السودان الضامنة لاتفاق السلام؟ إذن ما هي فائدة السيطرة المزعومة و معسكرات الجيش المتبقية داخل الخرطوم تمنع جنرالات الجنجويد النوم في أسرّتهم خوف زوار الليل ؟

لماذا عبء حماية المناطق و أنت قادر على تدمير السلاح و قتل المسلحين.

الفيديو الذي صوره جندي خائف في لحظة هلع و “خلعة” يكشف الكثير مما يدور في أروقة المليشيات مما لا تكشفه الكاميرات عادة..

الخوف بل الذهول من الحدث و إهمال الجرحى و القتلى أهم من دمائهم السائلة على الأرض دون أن يبكى عليهم أحد.

هذا الحدث المتكرر في حياة الجنجويد داخل الخرطوم لا نراه نحن و لا نعيره إهتماما كلما سمعنا عبارات (الجغم ) اليومية تحملها الأخبار . الخرطوم يا سادة هي مقابر كبيرة تتناثر فيها جثث الجنجويد في بحورها و مساحاتها و بيوتها و حتى أسقف المنازل كما رأينا . و الإهتمام بتقليص هذا العدد الهائل من القبليين السودانيين و المرتزقة الأجانب يحتاج إلى معادلة مرهقة للناس لكنها مربحة للجيش : الأرض مقابل روحك.

ما زالت المعارك بذات الأسلوب منذ بداية الحرب . و بعض المواطنيين الذين يجتهدون في فهم ما يدور ما زالوا واقعين في وهم السيطرة على الأرض و ربط النصر برؤية الإرتكازات على الأحياء كما فعلت المليشيا أول أيام الحرب ثم وعت الدرس و حملت إرتكازاتها المزعومة و اختفت من الشوارع. الوقت يا سادة للقتل و الإستئصال و الذبح من الوريد للوريد. الإثخان يسبق أسر العدو و حيازة الأرض . و هذه خطة الجيش التي فتح لنا ذلك الفيديو منها “طاقة” صغيرة لرؤية الصورة المكبرة و الرائعة من الأداء العسكري الذي لا يشوبه عيب من قواتنا الباسلة. اللهم إلا إهمالها لقوات الخدور و شقائقهن من الرجال مرهفي الحس كما قلت في بداية المقال.

كتب / عمار عباس