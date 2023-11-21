🔴 ظهور اللواء عثمان عمليات في الجبل بعد انسحاب الجيش منها ثم دكها بالطيران يشير إلى (..)





ظهور اللواء عثمان عمليات في الجبل بعد انسحاب الجيش منها ثم دكها الطيران بالكامل يشير إلى عدة نقاط:

١. معروف ان مدينة دار السلام جبل أولياء تمثل حاضنة للرجل وظهوره هناك يعني بأنه كان مختبئ بحاضنته الاجتماعية وفي طريقه إلى مغادرة الخرطوم وان هذه ستكون آخر معارك للرجل الذي ظل مطارداً من قبل قيادات الماهرية وأولاد جنيد وبعض مستشاري حميدتي.

٢. يظهر وفيه انكسار وانهزام من خلال دراسة شخصيته وحديثه.

٣. عدم اكمال حديثه يدل على ان التوقيت كان مناسباً للطيران حيث بقف في مكان مكشوف وربما تم اصطياده.

٤. ما تبقى من الدعم السريع تقسم كل حسب حاضنته الاجتماعية، عثمان دارالسلام الجبل ومن ناحية العيلفون كيكل وجماعته، وقجة تجاه الجزيرة كاب الجداد حيث حاضنته الاجتماعية وقس على ذلك.

٥. ظهور عمليات متزامناً مع انفجار الوضع في الضعين بين (البقارة والأبالة) يوحي بأنه ظهر في الوقت المناسب ليصطف مع أهله ضد هجوم وتمييز آل دقلو ويعلن الانقسام الواضح ربما سيفضي إلى انشقاق ثم اتفاق مع الجيش.

٦. انحسار التمرد في أحياء الخرطوم ورجوعه إلى الهامش يدل على انه لا توجد لديه حواضن اجتماعية.

٧. حتى على مستوى مناطق الحرب في الولايات سيتمركز التمرد فقط في مناطق الحواضن الاجتماعية بدون اي قيادات وستظهر أخيراً الإدارات الأهلية لتتبنى المواقف التي ربما تدفعها إلى مقاطعة تمرد آل دقلو.

🔸على كلٍ ربما هنالك عمل تم بعيداً عن عيون الشعب والإعلام واختفاء مضادات الطيران في معركة الجبل يدل على ان المعركة في نهاياتها.

جنداوي

