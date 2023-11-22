سر هيستيريا النواح الرداح





يا روح جدك. لو عابو عليك التحالف مع الجنجويد ما ممكن يكون ردك انو الجنجويد صنعهم الكيزان. ده رد فاسد حتي لو كنت بتناقش في كوز دع عنك نقاش خصومهم.

ولو عابو عليك العمالة للجنجويد او للاجنبي الذي يدفع مقابل رقصك علي انغامه، ما ممكن يكون ردك انو الكيزان أكثر عمالة ودمرو البلد اللهم اللا لو كان منطقك انو ما دام الأخوان صنعو الجنجويد إذن حلال عليك أنك تنوم معاهم في العسل. وما دام الأخوان دكتاتوريين إذن حلال عليك العمالة للاجنبي.

يبدو أنك عاجز عن مقارعة أي خصم رصين بالحجة لذلك تهرب وتكتفي بتصويرهم وكانهم كيزان ثم تقصفهم بتدليسك وردحك الهستيري وكليشيهاتك المحفوظة عن الكيزان.

أراك في حوجة دايمة لفزاعة الكيزان لان استدعاء شيطانهم هو طريقك الوحيد لاثبات جدارتك الأخلاقية والفكرية والسياسية ومن غيرهم لا ينستر عوارك.

لذلك أراك قسمت العالم الي قسمين: أنت وارباب الديمقراطية في الصف الوطني وكل من اختلف معكم ولم يخرس خوفا من اتهاماتكم الارهابية بالتصنيف الكذوب هو بالضرورة كوز حتي لو كان دهري مهرطق أو مغفل كيزان حتي لو حاضر في العلوم في أعرق الجامعات.

مغتصم اقرع