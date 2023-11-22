🔸موقف (الفاشر) المرتقب سيحدد بداية أم نهاية الحرب في الخرطوم





الذين كانوا يرددون (شكراً مادبو لهذا الموقف الوطني الشجاع)! 👈 (لقيتوا مادبو كيف في الضعين)؟

وغداً ستعرف الجميع موقف حركات سلام جوبا المحايدة والذي كذب عليكم بأنه مع الجيش بعد ٧ أشهر من الصمت والحياد!، هذا الموقف سيضع كثير من المقاتلين في صفوف الجيش والوطنيين من أبناء دارفور في مإزق تاريخي.

▪️اتفاق جدة يمضي على قدم وساق وتعتيم شديد ولكن مخرجات تمشي بين الناس ويشاهدونها كل يوم بصمت وحيرة وتبرير فطير لقيادة الجيش التي يمسك المحور يدها ويلويها فتصمت وتواصل على أرض تطبيق خطتها.

🔸وضع مدينة الفاشر هو الذي يحدد طريق دارفور الجديد وربما تخرج إليكم الإمارات التي تخشون حتى ذكر اسمها بموقف معادي وهو (المطالبة بفرض حظر جوي على دارفور).

▪️موقف (الفاشر) المرتقب سيحدد بداية أم نهاية الحرب في الخرطوم.

احمد جنداوي

