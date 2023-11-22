



لا … أنت لا تقاتل لكل السودان …

أنت تقاتل لأجل الإبقاء على الثنائية السامة …

أنا لا يدخل عقلي تصريح قيادي من جغرافيا الحواكير يزعم أنه سيقاتل لأجل كل السودان وإذا أتى أهله لجغرافيتنا استفادوا بكل الحرية من التعدين الأهلي فإذا ذهب شبابنا لجغرافيتهم منعوهم أو طالبوهم بسداد رسوم أهل الحاكورة.

هذا السودان أما أن يكون كله حواكير أو يكون كله قوميا الأرض فيه ملك مشاع لجميع القبائل تنظمها وتوزعها قوانين الدولة.

أهل الحواكير وأتباع زعماء قبائل الحواكير يعرقلون من الداخل الجيش السوداني وهذا متوقع لأن الإنسان لا يمكن أن يفكر ويتصرف بثقافتين إلا إدعاءا ومداهنة.

#كمال_حامد 👓