قراءة سريعة في قرارات البرهان الصادرة باعتماد تكليف وزراء إتحاديين وولاة





• قراءة سريعة في قرارات البرهان الصادرة مساء الأربعاء باعتماد تكليف وزراء إتحاديين وولاة ولايات ، يتضح أننا نعيش زمان نهاية الوزراء والولاة النجوم !!

• الوزراء والولاة الجدد تم الدفع بهم من داخل دواويين الحكومة ودهاليز الخدمة المدنية ..

• الوزراء الجدد تكنقراط خدمة مدنية بالمعني الاحترافي وليس السياسي ..

• الولاة الجددضباط إداريون تتفاوت أعمارهم بين 50 و53 عاماً .. تدرجوا داخل كارهم الوظيفي منذ سنوات ..

• من وقف وراء (الإختيارات) الجديدة للوزراء والولاة لم يهتم كثيراً بضجيج الرأي العام الذي كان ولايزال يطالب بحكومة تخاطب مايشغل بال السودانيين عامة .. حكومة تتعاطي مع تحديات الواقع الماثل .. الحرب ودوران وطحن تحدياتها اليومية والمستقبلية !!

• الوزراء والولاة الجدد لاعلاقة لهم ببقايا حكومات ومجموعات الثورة المصنوعة وكوادر اليساريين الذين سيطروا منذ أيام حمدوك علي مفاصل ومقابض دواويين الخدمة المدنية ..

• وهذه ليست ميزة تفضيلية لهم لأن مزاج المواطن السوداني لم يعد يهتم كثيراً بأسماء وعناوين الوزراء والولاة ..وإنما بأعمالهم !!

عبد الماجد عبد الحميد