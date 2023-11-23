شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يقدمن فاصل من الرقص المثير داخل “الشقة” الخاصة بهم على أنغام أغنية الدولية التريند (50 جمارك كدة ما حلو)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وتابعته تعليقات غاضبة من قبل المعلقين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاتين سودانيتين يقفن داخل الشقة الخاصة بهن بإحدى الدول العربية.

https://www.facebook.com/reel/1076961739990365

الفتاتين قدمن فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة مروة الدولية المنتشرة هذه الأيام (جنابو أمير شيل الألف بس 50 جمارك كدة ما حلو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين