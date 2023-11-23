شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير وتستعرض جمالها على أنغام (أنا ما بخونه) والجمهور يتغزل: (حورية نازلة من الجنة)





أشعلت حسناء سودانية مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد مشاركته على السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدمت الفتاة التي تم وصفها بالحسناء فائقة الجمال فاصل من الرقص على أنغام أغنية الفنانة إيلاف عبد العزيز (أنا ما بخونه).

https://www.facebook.com/reel/342329288237077

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته المقطع تبارى على كتابة تعليقات الغزل وكتب أحد المعلقين معجباً بالفتاة (ما شاء الله تبارك الله حورية نازلة من الجنة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين