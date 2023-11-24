



يا بنت الإمام تبريراتك لإحتلال المليشيا المتمردة لبيوت الناس لم تقل بها المليشيا نفسها، ولا خطرت على قلب وفدهم المفاوض، فهم وبشهادة قائدهم الهالك أسقطوا كل طيران الجيش، حد زعمهم طبعاً،

وبعدين إذا افترضنا إنهم احتموا بالبيوت خوفاً من الطيران لماذا الشفشفة والاغتصاب؟ طيب بخلاف دا كله كانت ثمة هدن في الأيام الأولى جعلوها فرصة للتسلل إلى الأحياء وجلب الأسلحة ونشر القناصة، ما يعني أن قصة البيوت دي الهدف منها تعطيل تحركات الجيش على الأرض ونقل الحرب إلى الأحياء وجعل المواطنين دروعاً بشرية.



ثم إنه يا سيدة زينب إيه اللجابرك على الاجتهادات والتبريرات الفظيعة دي شنو؟ إنتِ موش محايدة، ولا الحياد بقى ما بخارج مع الحبيب دقلو!

عزمي عبد الرازق