فصل دارفور وإنفصال النهر والبحر!





الأصوات والأقلام التى اصبحت تنادى بفصل دارفور تروج لفكرة رفض مرفوضة !

لا الدعم السريع ولا الحركات المسلحة تمثل دارفور بل الصحيح ان دارفور تمثل السودان !

في الحرب الجارية فقط دفعت دارفور ثمن حرب الدعم السريع أكثر من اى اقليم آخر في السودان

لا يحق لشخص او مجموعة المناداة بفصل جهة أخرى !

يجوز لأي شخص او مجموعة المطالبة بتقرير مصير المنطقة التى تخصها

طالبت الحركة الشعبية من قبل بتقرير مصير الجنوب الذى مضى بالإستفتاء ووضع مجلس البجا شرط تقرير المصير فى مواجهة إتفاق مسار الشرق ويمكن ان يخرج غدا من ينادي من كردفان او النيل الأزرق او الوسط او الشمال بالإنفصال والرهان هنا للرأي الغالب لأهل الإقليم

من أراد ان يذهب فليقنع أهله بالذهاب ولكن لا أحد يملك حق تقرير مصير الآخرين!

الأمثل للجميع الوحدة القائمة على الحكم الإقليمي بصلاحيات كبيرة مع مركز سيادي شرفي

دعونا نفكر ونعمل لأجل وحدة قائمة على التراضي وحفظ ما يمكن حفظه من السودان القديم !

بقلم بكري المدنى