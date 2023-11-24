مغامرات الدعم السريع .. ماذا بعد الضعين؟!





حصول الدعم السريع المحلول على دعم خارجي مستمر (دول وتجار سلاح )إضافة لسند دائم من مكونات محلية مع رغبة وإرادة للقتال دون الإهتمام بالخسائر الكبيرة في الأرواح وغير ذلك هى من أسباب نجاح مغامرات الدعم السريع فى إحتلال مدن ومواقع مهمة فى دارفور بشكل متسارع وآخرها الضعين والتى كان دخولها مجرد إعلان فقط فالمدينة منذ البداية كانت فى حوزة الدعم!

السؤال _ماذا بعد الضعين ؟! لا اعتقد ان الدعم سيهاجم الفاشر بل سيتركها للحركات حتى يفرغ قرارها بالحرب مع الجيش من مضمونه و الحركات لن تسعى خلف الدعم ولن تعمل على تحرير مدينة !

في الأغلب سيتجه الدعم السريع للعمق نواحى الأبيض ثم كوستى وحتى الخرطوم عبر بوابة جبل الأولياء ولكن هل تنجح مغامرات الدعم السريع في إحتلال المدن والمواقع من الغرب والى الخرطوم ومن ثم الإنتشار في بقية البلاد ؟!

اعتقد ان مغامرات الدعم السريع ستنتهى في القريب مع إحتمال فقدان الدولة لبعض المدن والمواقع الأخرى وفقدان الناس للممتلكات أيضا ولكن المغامرات ستنتهى بالفقدان الكبير للدعم فى الأرواح و_الله أعلم!

بقلم بكري المدنى

