بالصور.. القوة العاملة بمعبر أبو حمد تلقي القبض على عنصرين من مليشيا الدعم السريع وبحوزتهما منهوبات من ولاية الخرطوم





تمكنت القوة العاملة بمعبر مدخل مدينة أبوحمد من إلقاء القبض على اثنين من عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة وذلك خلال قيام القوة بعملها المعتاد في التفتيش والمراقبة الأمنية الدقيقة.

وقد عثر بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية كبيرة ومنهوبات أخرى من بينها هواتف نقالة مختلفة الأنواع.

وبالتحري معهما أقرا بأنهما ينتميان لإحدى دول الجوار وشاركا في عمليات القتال والنهب إلى جوانب المليشيا المتمردة بولاية الخرطوم. كما كشفت الصور ومقاطع الفيديو بهاتف أحد المتهمين عن انتسابهما للدعم السريع.