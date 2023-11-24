



• مصائب مليشيا التمرد السريع في دار فور لا تأتي فُرادَي ..

• 200 عربة قتالية من مجموعات عرب البِدِيّات المناوئة لمليشيا التمرد في السودان تصل مدينة الفاشر لقتال التمرد السريع ..

• أبناء السودانيين الذين نزحوا إلي تشاد في عام2003 والتحقوا بالجيش التشادي يقررون ترك العمل في صفوف جيش تشاد والعودة إلي السودان لمواجهة مليشيا التمرد السريع .. عدد الذين قرروا ترك خدمة الجيش الشادي والعودة إلي دارفور تجاوز 32000 جندي بكامل أسلحتهم ..

• القيادات العسكرية من أبناء قبيلة الزغاوة تقرر بالإجماع الانسلاخ من مليشيا التمرد السريع .. البداية بدأت فعلياً بقيادات قطاع كردفان الكبري ..الانسلاخ يشمل الجنود بعرباتهم وأسلحتهم القتالية ..

عبد الماجد عبد الحميد

