عملية سياسية تشمل الجميع عدا قحت





في ختام إجتماعها الأخير بالقاهرة قالت قحت إنها تعمل على إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني !!

و شعبنا أيضاً يعمل على إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع عدا أحزاب و جماعات قحت ( الجناح السياسي ) للمليشيا و شركائها بسبب الإنتهاكات و الفظائع و الجرائم التي ارتكبوها في حقه و التدمير الممنهج للممتلكات العامة و الخاصة و البنية التحتية الذي قاموا به في البلاد !!

و كالعادة رددت قحت الأسطوانة المشروخة بأن المؤتمر الوطني هو من أشعل الحرب !! و راعي الأغنام في أقاصي السودان يعلم أن تحالف (المليشيا / قحت) هو من أوقد نار الحرب بدعم من قوى الشر الإقليمية و الدولية و أن قادة قحت هم من هيأوا الأسباب الداخلية للحرب بإطلاق تهديدات علنية و مباشرة و موثقة لقادة الجيش :

( إما التوقيع على الإتفاق الإطاري أو الذهاب إلى الحرب)

إن مجرد التفكير في إقصاء أي مكون من مكونات ( التيار الوطني الإسلامي العريض ) الذي يمثل القوة الأكبر و الأكثر تأثيرا في الساحة السودانية يعتبر إمتداد للمؤامرة ضد الوطن و التي يمثل تحالف ( المليشيا / قحت ) أداتها و ذراعها الداخلي !!

واهم ثم واهم ثم واهم من ظن أنه بإمكانه إقصاء و إزاحة المؤتمر الوطني من ساحة الفعل السياسي و ميدان العمل الوطني !!

#_ما_بعد_الحرب_ليس_كما_قبلها

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

24 نوفمبر 2023