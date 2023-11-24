شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين في تصريحات مثيرة : (أي زول قاعد في أم درمان ويقول ليك ما بستعين بالدعم السريع دا كضااااب)





أثار الشيخ السوداني المعروف الأمين عمر الأمين, ضجة واسعة وذلك بعد تصريحات أطلقها خلال بث مباشر تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حل الشيخ المثير للجدل ضيفاً على الإعلامي محمد المصطفى البرنس, خلال بث مباشر عبر إحدى مواقع التواصل.

وقال الشيخ في تصريحاته التي أثارت ضجة واسعة (أي زول قاعد في أم درمان ويقول ليك ما بستعين بالدعم السريع دا كضااااب).

ليقاطعه مستضيفه البرنس, ويؤكد له بحسب متابعة محرر موقع النيلين أن الجيش متواجد أيضاً في أم درمان واستعان به عدد كبير من المواطنين, ليوضح له الشيخ أن مناطق الثورات فعلاً تتبع للجيش لكن مناطق بيت المال والملازمين تتواجد فيها ارتكازات الدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين