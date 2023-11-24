شاهد بالصورة.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب تظهر بإطلالة مثيرة ومتابعيها: (لو عاوزانا ندعمك ابتعدي عن الملابس العارية وحافظي على الحشمة)





نشرت الحسناء السودانية ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة تسابيح دياب, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, والتي رشحت نفسها في مسابقة ملكة جمال العالم للعام 2023 بإطلالة مثيرة.

وكتبت الحسناء على الصورة التي قامت بنشرها وحظيت بآلاف الاعجابات (انت / ي بس اجتهد واعافر والتوفيق من ربنا ح تصل).

جمهور مواقع التواصل وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين نصح النجمة تسابيح بالالتزام بالحشمة في أزيائها, وكتب أحد المعلقين: (لو عاوزانا ندعمك ابتعدي عن الملابس العارية وحافظي على الحشمة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين