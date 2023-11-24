شاهد بالصور.. رسام سوداني يقوم برسم لوحة رائعة للفنانة ندى القلعة والأخيرة تتابعه وتشيد به: (شكراً ليك كتيييير يافنان)





قام رسام سوداني مبدع برسم لوحة رائعة للفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, تصدر بها قائمة المواضيع الأكثر مشاهدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نجح الرسام محمد معتز, في رسم الفنانة الشهيرة بطريقة احترافية نالت اعجاب الجمهور والمتابعين.

وكتب معتز, على اللوحة بعد أن أكملها وقام بنشرها (واحدة من لوحاتي الجميلة للفنانة ندى القلعة), الفنانة زارت حسابها وأشادت به.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ردت القلعة على تغريدة الشاب وكتبت له: (شكراً ليك كتيييير يافنان وبالتوفيق ليك ان شاء الله) ليرد عليها الرسام: (من ذوقك ي استاذة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين