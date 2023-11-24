شاهد.. الفنانة عشة الجبل تطلق فيديو كليب جديد تغني فيه رائعة الفنان الراحل أبو عبيدة حسن (من أهلنا سافرنا) والإشادات تنهال عليها (أول مرة تغني حاجة سمحة والأغنية أثبتت جمال صوتك)





فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاقها لفيديو كليب جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنى الفنانة الملقبة بالجبلية خلال الكليب الذي نال اعجاب المتابعين برائعة الفنان الكبير الراحل أبو عبيدة حسن (من أهلنا سافرنا).

ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد انهالت الإشادات ولأول مرة على الفنانة وأجمع المتابعون على تألقها في تقديم الأغنية التي تم وصفها بالجميلة.

وكتب أحدهم بحسب متابعات محرر موقع النيلين: (أول مرة تغني حاجة سمحة) ليرد عليه آخر (الأغنية أثبتت جمال صوتك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين