شاهد بالصور.. الحسناء السودانية أمول المنير تظهر بإطلالة مبهرة..تلتقي بفنان الربابة ود دوبا وتقول: (أمنيتي في 2024 إني انسى 2023 كلها والله) وساخرون: (دا كلو من نسابتك الدعامة ديل)





نشرت الإعلامية والممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المعروفة أمل المنير, صور حديثاً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت النجمة الشهيرة باسم “أمول” خلال الصور التي قامت بنشرها وهي في كامل أناقتها.

كما التقت المنير في إحدى اللقطات بفنان الربابة المعروف أبو القاسم ود دوبا, وكتبت أمول على الصور التي قامت بنشرها (أمنيتي في 2024 إني انسى 2023 كلها والله).

متابعي النجمة وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة أمل المنير وانقسمت التعليقات ما بين متغزلة وساخرة, وكتب أحد الساخرين معلقاً (دا كلو من نسابتك الدعامة ديل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين