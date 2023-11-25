شاهد بالصورة والفيديو.. آية أفرو تحقق حلمها بمقابلة النجم المصري محمد رمضان.. تعانقه وتستقبله بالورود في لقطات أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل





أثارت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية المثيرة للجدل آية أفرو ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد نشرها لمقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرة أفرو مقطع فيديو من لقاء جمعها بالفنان والممثل المصري الشهير محمد رمضان بالمملكة العربية السعودية.

وحققت المودل المثيرة للجدل حلمها بمقابلة رمضان, حيث كانت ضمن وفد من الذين استقبلوه قبل إحيائه لحفل غنائي بموسم الرياض.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت الراقصة السودانية السودانية باستقبال النجم المصري بالأحضان وكتبت على الفيديو (الثقة بالله نجاح الملك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين