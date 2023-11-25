مكافحة المخدرات تضبط “آيس” و”حشيش إثيوبي” بالقضارف





تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف من ضبط “5” أكياس آيس وعدد “8” كيلو حشيش إثيوبي بإحدى القرى الولاية .

وبالعودة إلى تفاصيل الضبطية وفق “المكتب الصحفي للشرطة” ، بأن معلومات وردت لقوة الميدان بوجود شخص يرويج الحبوب المخدرة بإحدى قرى القضارف.

وعلى الفور شكل فريق ميداني متخصص، وبعد الرصد والمتابعة نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته الآيس والحشيش.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.

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