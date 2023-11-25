



توت قلواك يخاطب وفد قحت “عرمان والدقير وجماعتو” بخلاصة رسالة سلفاكير لهم:

“ناسكم في جدة ما دايرين سلام.. لو دايرين سلام ما بيجيبو أولاد صغار يتكلمو في حاجات كبيرة..” (قاصد فارس النور ونزار سيد أحمد)..



اسمعو حديث قلواك كويس.. هو بخاطب قيادات قحت بأن ناسكم الجنجويد في جدة …

وما يجي واحد من قطيع قحت مناديل جزمة حميدتي ناطي يقول لينا قحت ليست جناحاً سياسياً لمليشيا حميدتي..

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حكاية قحت مناديل وجناح سياسي لمليشيا الدعم السريع دي أصبحت مُثبتة وواضحة وحقو القحاتة ما يفتشوا للنفي من هذه التهمة لالا مفروض يبحثوا للإعتذار من الشعب لإتباعهم لمليشيا الجنجويد …

عائشة الماجدي