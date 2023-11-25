



هل تتذكرون في الأسابيع الأولى للحرب عندما قالوا الحلو سيفتح جبهة في جنوب كردفان وأن كادوقلي على وشك السقوط؟ وحينما تم بالفعل محاولة فتح جبهة في النيل الأزرق بواسطة المدعو جوزيف توكا؟ أين كل ذلك؟

تصدى الجيش لهجمات حركة عبدالعزيز الحلو وتم القضاء على تمرد جوزيف توكا ولم نعد نسمع أي شيء عن النيل الأزرق او جنوب كردفان اللهم إلا مؤخراً عندما قيل أن قوة تتبع للحلو نصبت كمينا لقوة تابعة للمليشيا الدعم السريع وأحياناً نسمع إشاعات غير مؤكدة عن نهب أبقار.

عبدالعزير الحلو أدرك بسرعة أن مليشيا الدعم السريع رهان فاشل. بل لن نستغرب إذا سمعنا بأن حركة الحلو قد انضمت إلى التحالف العسكري للحركات المسلحة الذي بدأ يتشكل ضد الدعم السريع، فهناك أكثر من سبب لذلك. وأصلاً الموقف القديم للحلو من الدعم السريع معروف.

حليم عباس

