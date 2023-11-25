للتنقيب عن الآثار.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بأسوان





شهدت قرية كلح القارة بمركز إدفو شمال أسوان مصرع 4 أشخاص فى حادث انهيار كتلة ترابية “حفرة” أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

ونعرض الصور من موقع الحادث حيث نجحت جهود رجال قوات الحماية المدنية فى استخراج وانتشال المنقبين عن الآثار الذين انهارت عليهم كتلة تربية فى “حفرة”، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين بالحصر والمعاينة أن عدد الذين لقوا مصرعهم جراء انهيار الحفرة عليهم يبلغ 4 أشخاص، بينما أصيب شخص آخر أيضاً بنفس الحادث.

كما تبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع فى القرية نتيجة انهيار حفرة عميقة – نتيجة تنقيب – على المجنى عليهم والذين تم انتشالهم بواسطة الحماية المدنية وجارى الكشف عن هويتهم، فيما أصيب فى الحادث “ا.ف.س” شاب، 30 سنة، بإصابات بالغة فى الوجه، وجارى كشف ملابسات الحادث كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم الدفع بعدد من سيارات للإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي حورس العام بمركز إدفو شمال أسوان، والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعى لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وتجرى الجهات المعنية المعاينة بمكان حادث وقوع انهيار الكتلة الترابية، التى أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال أسوان. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.

صدى البلد