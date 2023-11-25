المقاومة الشعبية واجب المرحلة





أضم صوتي لصوت الإعلامي السياسي الكبير الأستاذ حسن إسماعيل الذي أطلق النداء قبل عدة أيام بأن الوقت قد حان لتأسيس المقاومة الشعبية في كل مدن و قرى و أرياف السودان و تطوير الوسائل و الآليات و الأدوات السياسية و العسكرية المناسبة التي تمكنها من التصدي للمؤامرة الكبرى التي تتعرض لها بلادنا منذ أبريل 2019 من قبل قوى الشر المحلية و الإقليمية و الدولية .

والدعوة موجهة للجميع لتكوين لجان المقاومة الشعبية على مستوى الأحياء و الفرقان و المساهمة بجهدهم و فكرهم و مالهم كل حسب إستطاعته .

الله أكبر و النصر لقواتنا و لشعبنا

سوار

25 نوفمبر 2023