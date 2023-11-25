رأي ومقالات
المقاومة الشعبية واجب المرحلة
أضم صوتي لصوت الإعلامي السياسي الكبير الأستاذ حسن إسماعيل الذي أطلق النداء قبل عدة أيام بأن الوقت قد حان لتأسيس المقاومة الشعبية في كل مدن و قرى و أرياف السودان و تطوير الوسائل و الآليات و الأدوات السياسية و العسكرية المناسبة التي تمكنها من التصدي للمؤامرة الكبرى التي تتعرض لها بلادنا منذ أبريل 2019 من قبل قوى الشر المحلية و الإقليمية و الدولية .
والدعوة موجهة للجميع لتكوين لجان المقاومة الشعبية على مستوى الأحياء و الفرقان و المساهمة بجهدهم و فكرهم و مالهم كل حسب إستطاعته .
الله أكبر و النصر لقواتنا و لشعبنا
سوار
25 نوفمبر 2023
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد