مع تحية الوالى احمد عثمان حمزة.. لن تعود الخرطوم مالم تعود الشرطة!





ولعلها مناسبة نقدم خلالها شهادة مستحقة لوالي الخرطوم السيد احمد عثمان حمزة الذي ظل مرابطا في ولايته متحركا في المناطق الحاكمة ومجتهدا قدر المستطاع ولم يعرد !

بقى الوالى احمد حمزة في الخرطوم المشتعلة في الوقت الذي كان يتحايل فيه كثير من الولاة والمسؤولين للقدوم الى بورتسودان والبقاء فيها بحجة عدم الامان في مناطقهم الآمنة !

الوالى احمد حمزة أعلن أكثر من مرة عن نزول الشرطة للعمل في الأماكن الخالية من التمرد وكانت البداية بمحلية كرري والحقيقة اليوم هناك مناطق كثيرة فى الخرطوم لم تعد فيها قوات دعم سريع وإن وجدت فهي من التجنيد الجديد للدعم والقائم أصلا على لصوص ومجرمي و(رمتالة )وهؤلاء بالأساس ملف خاص بالشرطة وموضع تخصصها وتعاملها

ان قوام شرطة الخرطوم فى حدود المائة ألف شرطى ونزول هؤلاء غدا سيعلن الخرطوم مدينة آمنة!

لا عذر للشرطة بعد الآن وغالب الأحياء والأسواق لا يوجد فيها غير معتادي الإجرام ولن تتحقق للخرطوم عودة مالم تعود الشرطة !

بقلم بكري المدنى

