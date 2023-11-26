



وأنا أتفق تماما مع الدعوة لخروج الجيش من المجال الاقتصادي والتجاري. ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل. لماذا لا يطالب كتاب الهراء اليومي الجنجويد بالقيام بنفس الخروج المالي؟

ولماذا لا يناقشون أبدًا الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن الجنجويد يمكنهم تسجيل أعمالهم المربحة للغاية كشركات خاصة مملوكة لأفراد وهكذا تستمر امبراطوريتهم المالية بعد تجريد الجيش ما يتيح لهم السيطرة علي السياسة وشراء المزيد من الكتاب والمثقفين ؟

أكرر، نعم لخروج الجيش من البيزنيس ولكن ماذا عن الجنجويد؟

معتصم اقرع