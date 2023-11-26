أردول.. ليس كل ما يلمع ذهب!!





يحمد للسيد مبارك اردول ان جعل لشركة الموارد المعدنية صوت وصيت وصورة حتى استحق مثل عيش الخباز وإن أكل نصفه !

نشهد لأردول ايضا بأن حقق المسؤولية الإجتماعية في مواقع كانت تنتج الذهب ولا تعرف اين يذهب !

اخيرا تم النيل من اردول بالدخول عبر الأبواب التى يتركها _غافلا_مشرعة فالسلفي القديم لدغ من جحر واحد اكثر من مرة وسقط الحركى اثناء المشي ولم يتعلم من العترة وذلك لأن الليبرالي الجديد في شخصه كان يحسب ان الرفاق حوله شباب في رحلة !

اقول قولى هذا مع الشهادة كذلك ان اردول لم يعرف على نحو خاص بإنحراف عام بل الصحيح انه كان يعانى من حصار ساقطات المواقع واللائي إن استطعن إختراق القوات ولكنهن لم يستطعن اختراق الموارد !

ان كان اردول قد صنع موقع مدير شركة الموارد المعدنية ولم يصنعه الموقع فإن على فتى الجبال القيام من تحت الركام فمكانه القمم وإلا ظن الناس ان كل ما كان يلمع ذهب فقط وقد ذهب !

بقلم بكري المدنى