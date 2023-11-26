لواء البراء .. هل يلحق الشيوخ بالشباب؟!





في كل مكان تحس بوضوح بنفوذ شباب لواء البراء بن مالك على الأرض وتطور لافت لتنظيمهم على السطح !

حراك مدنى وسياسي وإستخباري مع إنضباط وحرفية لا تخطئها عين ولا أذن !

اللواء الذي نشأ مستقلا للحاجة إليه أضحى اليوم قبلة المجاهدين والمستنفرين وشباب المقاومة المستقلين !

المصباح طلحة الفتى الذى نما من (كديس)للإسلاميين الى أسد في الحرب يتحرك اليوم وسط حراسة ظاهرة ومتخفية تنم عن بعث البراء للوجود من جديد !

بعث لواء البراء للوجود على ما يبدو خارج رحم تنظيم الإسلاميين وربما بسبب تأخر قيادتهم في المواجهة ولقد تجاوزهم ايضا ليكون مهوى كل الشباب السودانيين إلا من أبى !

مضى البراء اليوم بعيدا على الأرض سلاحا واعضاءا وإعدادا وعتادا واللحاق به أفضل من محاولات إعتراضه او إحتوائه!

الجهود تتكاثف خلف البراء والآلاف من المستنفرين يتوحدون تحت مظلة هذا اللواء المتحرك وكل القيادات والمجموعات تأخذ سيرها خلف المصباح طلحة وهذه سنة الحياة !

نعم _لواء البراء ليس قوة نظامية فى بلد متماسكة ولكنه قوة شعبية في دولة تتداعى مؤسساتها وتعانى قواتها النظامية من النقص !

الناس اليوم في ساحات قتال وليس قاعات كلام وغدا لكل حادث حديث !

بقلم بكري المدنى