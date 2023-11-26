🔴 معركة الفاشر ليست ضرورية طالما يخوضها الجيش بمفرده والحركات المسلحة متفرجة وفي موقف الحياد





معركة الفاشر ليست ضرورية

▪️الدعم السريع فصل دارفور وكوّن حكومة في (جنوب، غرب، وسط، شرق، وكثير من محليات شمال دارفور عدا الفاشر)، بينما لديه قوات ضخمة بالفاشر وكذلك الحركات المسلحة حشدت في الفاشر والقوات المسلحة أيضاً موجودة داخل الفرقة. حركة عبدالواحد محمد نور أيضاً موجودة بالفاشر وهذا الوضع الغريب ربما باتفاق (تحت التربيزة) وبعيداً عن أعين الخرطوم.

▪️هنالك من يرى بالضرورة فإن هنالك معركة حتمية قادمة في الفاشر لكني لا أرى ذلك وليست هنالك معركة ضرورية طالما كل دارفور سقطت وتبقت مدينة واحدة، وحامية الجيش بين نيران كثيرة (تمرد الدعم السريع، والحركات المحايدة وحركة نور، المليشيات الأخرى)، والانسحاب أرحم من الخيانة والغدر والحياد، والبحث عن مخرج من الفاشر هو أسلم من خيار المواجهة لذات الأسباب.

▪️إن صمدت الفاشر ولو لشهر قادم لم يبقِها طويلاً أمام ترسانة الامارات الحربية وتآمر دول الجوار وابناء دارفور في فصلها، وان حياد (جبرين ومناوي) هو مناصرة صريحة لتمرد الدعم السريع، وان خاضت حركات سلام جوبا حرباً ضد التمرد في الفاشر فقد تخوضه من أجل ضرب ظهر الجيش واستلام عتاده، لذا على الجيش التفكير في كيفية الانسحاب الآمن من الفاشر فمن قبلها انسحب من الجنينة وزالنجي ونيالا والضعين.

▪️ربما يعترف العالم بالوضع الجديد الذي احدثته الحرب في السودان والذي اصطفت بعض الشخصيات رغم اختلافاتها السياسية في تكوين حكومة بدارفور وربما إعلان دولة جديدة في غرب السودان، وصعب جداً العودة في هذه الظروف بجميع الحاميات بإقليم دارفور لأسباب تتعلق بالحواضن الاجتماعية ووقوفها بجانب التمرد رغم قتال بعضها فيما بينها إلا انها بالضرورة تعتبر حواضن للدعم السريع فلا يمكن ان يجتمع (الحياد عن المعركة وتأييد القوات المسلحة) في آن واحد.

▪️معركة الفاشر إن وقعت فإن الجيش سيخوضها لوحده وهي (خاسرة) مهما كانت الجاهزية لأنه سيقاتل في أرض معزولة وستقف الحركات المسلحة موقف الحياد كالعادة وتتحجج بتأمين الأحياء وتكشف ظهر حامية الجيش، الحركات المسلحة قالت ان السبب من تواجدها في الفاشر هو حماية المدنيين فقط، فكيف ستحمي المدنيين والتمرد يقاتل من داخل الأحياء؟

اللهم إلا إذا كانت تنوي شيئاً آخر، وبالعقل كيف سيكون موقف الحركات المسلحة بعد سقوط الفاشر؟

هل ستواجه الدعم السريع أم تصطف وتجلس معه لتطبيق اتفاقية سلام جوبا نسخة جوبا وليس نسخة فندق السلام روتانا؟

🔸سأكرر معركة الفاشر ليست ضرورية طالما يخوضها الجيش بمفرده والحركات المسلحة متفرجة وفي موقف الحياد. 🤷‍♂️

جنداوي

