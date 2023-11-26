



حكومة وتمرد

حفظ الشارع أكذب بيت شعر قالته العرب منذ جدهم الأكبر يعرب بن قحطان حتى جدهم الأصغر عبد الله بن حمدوك (جاتك كفاءات يا وطن). وعزاؤنا الوحيد أن الشعر أعذبه أكذبه.

المهم في الأمر أن الكفاءات في حقيقة أمرها كفوات. هذا ما يقودنا كشارع أن نطالب بحكومة كفاءات وطنية مستقلة تقود البلاد لبر الأمان بعد حرب قحت اللعينة. وبالفعل تم تعيين بعض الوزراء والولاة. ولكن فوبيا الكيزان المعشعشة في ذهن (هوانات) قحت شلت تفكيرهم. يقسم أحدهم بأن الوزير الفلاني (أمه صديقة جارة حنان الحنانة زوجة سواق نافع).

وآخر يجزم بأن الوالي الجديد (شافو خالي جبارة فى مقابر الصحافة بحفر في قبر أم عمر البشير). وعلى ذلك قس. أي: جميع ما تم تكليفه من وزير أو والي بصورة أو بأخرى هو من الكيزان.

ولكن لم يكلف أحدهم نفسه ليشرح لنا ما أقدم عليه المعتوه دقلو الصغير. إذ عين في حكومته (الإفتراضية) كيزان درجة أولى. أي: كلهم معتمدين سابقين لمحليات في زمن عمر البشير.

وخلاصة الأمر سبق وأن قلنا بأن الكيزان (ملح الأرض). أي: لا تستقيم معادلة الحياة السياسية بدونهم. أي: بمعنى أنهم رقم قياسي لابد من وجوده في أي معادلة سياسية أو مجتمعية. وهم الآن (حكومة وتمرد) في آن واحد. وحق كفاءة الكيزان شهد به المعتوه.

بالرغم من أن أحد أسباب تمرده على الدولة القضاء على الكيزان. ورغم ذلك لم يجد أكفأ منهم في الشارع السوداني للتعيين. وحكومته الوهمية كيزانية (١٠٠٪). إذن رسالتنا للسفلة والسابلة. ما الفرق بين كيزان البرهان وكيزان دقلو؟؟؟؟؟؟. (فبهت الذي كفر).



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٣/١١/٢٤