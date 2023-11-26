شاهد بالصور.. الفنانة ريان الساتة تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة جديدة خلال حفل بإحدى الولايات





نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صور حديثة وجدت حظها من التداول والشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الصفحات المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير بالسودان قامت بنشر صور حديثة للفنانة المعروفة ريان الساتة.

وظهرت الساتة خلال الصور بإطلالة جديدة من حفل زواج أحيته مؤخراً بإحدى ولايات السودان وحضره عدد كبير من أهل الفرح ومحبي الفنانة بالولاية التي أحيت فيها الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين