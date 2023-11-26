



أبو شريحتين ….

لقب فرض نفسه في الأسافير الشبابية خلال السنوات السابقة.

أبو شريحتين تعني المزدوج الجنسية بين السودان وتشاد تحديدا.

ولكن يوجد أيضا أبو شريحتين بين تشاد وأفريقيا الوسطى.

وأبو شريحتين بين تشاد وأفريقيا الوسطى تكاد تكون معترفا بها لدرجة أنك تجد أحد قادة الحركات المعارضة المسلحة التشادية يقاتل حينا من الدهر في تشاد ، ثم يصالح ويتم تعيينه مسئولا رفيعا في الحكومة التشادية بينما الجزء الآخر من حركته المسلحة التي تدين له بالولاء وتأتمر بأوامره تخوض حربا ضد حكومة أفريقيا الوسطى.

إحدى حركات المعارضة المسلحة كلها ذات شريحتين ، تقاتل هنا وهناك ، وتجد أحد زعمائها وزيرا في حكومة أفريقيا الوسطى وقائده وزيرا في تشاد.

بالمناسبة وجدت ذات صدفة أن شقيق أحد كبار القيادات في حركة مسلحة دارفورية وزير في تشاد ويكاد يكون تؤامه من شده الشبه ، وشقيقتهم زوجة سفير تشادي يصفه كارهو الحكومة هناك بأنه سوداني وليس تشادي !

أخطر الحركات المسلحة في مثلث القلق الدارفوري التشادي الأفرووسطي هي حركات قبائل الرحل ، فهذه تعتبر أن التهديدات التي تواجهها وجودية ، مثل حقوق المواطنة الغير معترف بها وحالة البدون Stateless والتي تعني عدم الحصول على أوراق ثبوتية وهي شهادة الميلاد ثم الرقم القومي وجواز السفر وما يتبع ذلك من معاناة في حقوق التعليم والصحة والتملك إضافة للهجمات ضدهم من قبائل المزارعين الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب الأرض وأولاد نوح مجرد رحل ، نفس القصة ، نفس الحكاية التي تنسى وتتناسى أنه لم تكن هناك حدود زمن سيدنا نوح فكيف تلزم بها أولاده ؟

وقبائل الرحل التي لجأت إلى حمل السلاح في تشاد وأفريقيا الوسطى ليست عربية فقط بل فيها قبائل أفريقية من أولاد نوح وأولاد نوح بالذات لهم إمتدادات في السودان.

بالمناسبة الرئيس الأفرووسطي فاوستينو أرشارنج تبنى سياسة الاستفادة من قبائل الرعاة من أولاد نوح فقام بتعيين أحد أبنائهم وزيرا للثروة الحيوانية ، وشجعت الدولة دخولهم وإقامتهم وحصولهم على المياه والرعاية البيطرية فقد انتبهت تلك الدولة إلى أن الثروة الحيوانية لأولاد نوح يمكن أن تشكل نسبة معتبرة وقابلة للتصاعد من الدخل القومي.

لا أستبعد أن تقرر الأبقار السودانية الهجرة نحو أفريقيا الوسطى.

الرئيس الأفرووسطي فاوستينو أرشانج أستاذ جامعي ودكتور في الرياضيات ، وفي تقديري الناس الشطار في الرياضيات دهاة في السياسة وتفكيرهم عادة خارج المألوف.

#كمال_حامد 👓