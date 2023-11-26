شاهد بالصورة.. الحسناء السودانية المرشحة لملكة جمال العالم ترد على منتقديه وتظهر بالثوب السوداني وتقول: (للناس اللي بتسأل عن الزي السوداني و بلدي وفخورة بيها)





نشرت الحسناء السودانية التي رشحت نفسها لملكة جمال العالم تسابيح دياب, صورة حديثة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, في إطلالة جديدة بالثوب السوداني الأنيق وذلك رداً على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها بأزياء مثيرة.

وكتبت مرشحة ملكة جمال العالم على الصورة رداً على انتقادات الجمهور (للناس اللي بتسأل عن الزي السوداني و بلدي وفخورة بيها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين