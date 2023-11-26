جرائم وحوادث
ضبط أجنبي يدير مصنعا للمواد الغذائية الفاسدة بالدامر
على إثر معلومات توافرت لها نفذت شرطة محلية الدامر تفتيشاً قانونياً لمصنع يديره شخص أجنبي يعمل على تعبئة الدقيق وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى بطريقة مخالفة للقوانين وللاشتراطات الصحية المتبعة.
وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الدقيق والشعيرية والمياه المعبأة بالإضافة لماكينة خياطة جوالات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المادة 8 من قانون حماية المستهلك بقسم شرطة الدامر الشرقي.
على صعيد متصل تم ضبط عربة دفار محملة بكميات كبيرة من مواد البناء عند مدخل مدينة الدامر قادمة من ولاية الخرطوم اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد 100/68 بقسم شرطة الأوسط الدامر.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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