ضبط أجنبي يدير مصنعا للمواد الغذائية الفاسدة بالدامر

على إثر معلومات توافرت لها نفذت شرطة محلية الدامر تفتيشاً قانونياً لمصنع يديره شخص أجنبي يعمل على تعبئة الدقيق وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى بطريقة مخالفة للقوانين وللاشتراطات الصحية المتبعة.