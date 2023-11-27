نقطة تحول حاسمة في ميزان القوى خاصة في دارفور وستظهر نتائجه قريباً على الأرض





الموقف الوطني العظيم الذي اتخذته حركات دارفور الموقعة على إتفاق سلام جوبا و معها بعض الحركات التي لديها تفاهمات سابقة مع القوات المسلحة بالإنحياز الكامل للصف الوطني في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة و داعميها في الداخل و الخارج يعتبر نقطة تحول حاسمة في ميزان القوى خاصة في دارفور و بإذن الله ستظهر نتائجه قريباً على الأرض ،

و هو موقف يستحق و يستوجب الإشادة و الدعم من كل وطني غيور على البلاد و يستلزم أن تسرع القوات المسلحة و الجهات المعنية في إكمال تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية مع هذه الحركات مهما بلغت تكلفته المالية لأنه الضمانة الرئيسية لعدم تكرار تجربة المليشيا المتمردة .

سوار

26 نوفمبر 2023