رأي ومقالات
حكم السودان أو حتى الانفراد بدار فور حلم صعب المنال
□ التقارب والاتفاق بين الجيش والحركات المسلحة، خطوة ايجابية فى اتجاه بناء الوحدة الوطنية، تحتاج خطوات دعم آخرى سياسية وقانونية واجتماعية.
□ المليشيا تجد نفسها محاصرة، حيث ظنت انها باتفاق جوبا قد ضمنت دارفور وتناقضاتها.
□ ينتظرنا عمل كبير تجاه حواضن التمرد، لتستعيد وعيها، وألا تغرق فى المستنقع، فحكم السودان أو حتى الانفراد بدار فور حلم صعب المنال.
□ الهزيمة العسكرية للتمرد تحرر الكثيرين ممن يخشون بطشها فى دارفور.
□ بعيد النصر يحتاج السودان وبشدة لعقد سياسي وتسوية سياسية عامة تضمن الوحدة والتعدد.
د. محمد المجذوب
Mohamed Majzob Salh
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