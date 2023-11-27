حكم السودان أو حتى الانفراد بدار فور حلم صعب المنال





□ التقارب والاتفاق بين الجيش والحركات المسلحة، خطوة ايجابية فى اتجاه بناء الوحدة الوطنية، تحتاج خطوات دعم آخرى سياسية وقانونية واجتماعية.

□ المليشيا تجد نفسها محاصرة، حيث ظنت انها باتفاق جوبا قد ضمنت دارفور وتناقضاتها.

□ ينتظرنا عمل كبير تجاه حواضن التمرد، لتستعيد وعيها، وألا تغرق فى المستنقع، فحكم السودان أو حتى الانفراد بدار فور حلم صعب المنال.

□ الهزيمة العسكرية للتمرد تحرر الكثيرين ممن يخشون بطشها فى دارفور.

□ بعيد النصر يحتاج السودان وبشدة لعقد سياسي وتسوية سياسية عامة تضمن الوحدة والتعدد.

د. محمد المجذوب

Mohamed Majzob Salh