



لصالح من يدمر مرتزقة الدعم السريع مقدرات الشعب السوداني وممتلكاته ؟

أخر تجليات حرامية ال دقلو هي نهب ممتلكات المواطنين والحكومة في المجلد

على القحاتة ان يخجلوا من تأييدهم لهؤلاء اللصوص ولا علاقة لهم بالمدنية والديمقراطية

هكذا وعلى الإطلاق ، ودون أي إستثناء ، أي مدينة او قرية وحي وطأته أقدام ميليشيا الدعم السريع يتحول الى خراب وانقاض ينعق فيها البوم .. عن أي مدنية وديمقراطية يتحدث أل دقلو ؟.

نعجب وتتملكنا الدهشة من تصرفات ومواقف الاحزاب والكيانات السياسية التي تدعم وتساند ميليشيا مرتزقة حميدتي ! هل يساندون فكرة تدمير السودان الممنهجة التي تولاها الهالك حميدتي وشقيقه الارعن عبدالرحيم دقلو ؟ من اي طينة خلقت قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خاصة شخصيات باردة مثل خالد سلك وطه عثمان اسحق الى أحر اغبياء قحت ؟.

من يحفز مقاتليه بنهب بيوت المواطنين قطعا هو لا ينتمي إليهم ولاهم ينتمون إليه ، المرتزقة الذين احرقوا كل شيء داخل جامعاتنا ومتاحفنا ومدارسنا ولم تنجوا من همجيتهم حتى صور الزفاف التي تعلقها الاسر في غرف نومها حيث يتمدد ابناء الشتات على الأسرة مثل النفساء ، لايأتي بنتيجة ترضي اي انسان متحضر .

اليوم الاحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣م اضافت ميليشيا النهب السريع الى سجلها الاسود سرقة ونهب حامية المجلد ومنازل كل من المدير التنفيذي للمحلية ومدير التعليم وغيرها .

سيذهب هؤلاء اللصوص الى الحجيم اليوم او غدا وعلى رأسهم المخبول عبدالرحيم دقلو صاحب النصيب الأكبر من لعنات اهل السودان .

بشير يعقوب