حميدتي وعد عرب الشتات بحواكير الزرقة في دارفور





ما تفعله المليشيا في دارفور ليس له علاقة بأجندة الحرب الدائرة في الخرطوم، وليس ضمن خطاب محاربة ٥٦ كما يزعمون،

حرب المليشيا في دارفور بهدف توسيع الرقعة الإستيطانية لعرب الشتات الذين وعدهم حميدتي بحواكير الزرقة في دارفور، وفرض أمر واقع بالإستيطان في مواقع لم تكن ضمن الموجة الأولى من بداية ٢٠٠٣، المليشيا تسعى لإستيطان إستعماري على النمط الي&هودي وتمارس في سبيل ذالك مستوى مفرط من العنف وهمجية وبربرية لم تكن في عصور مظلمة عاشها الإنسان،

بالنسبة لي حرب المليشيا في دارفور بإهداف وأجندات خطيرة تهدف إلي تطبيق مشروع يهدد وجود المجموعات الأفريقية في دارفور، والحرب مع هذه المليشيا يجب ان تصل لمستويات تتساوى فيه مع مخططاتها!

Mouniem Bouyabri