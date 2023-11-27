🔴 حركات مناوي وجبريل وتمبور قدمت خطابا مسؤولا ومتوافقا مع مصالح المواطن وتطلعاته





إذا وقعت معركة في الفاشر لاقدر الله وأنتصر فيها الدعم السريع على الحركات المسلحة فعلى سكان الولايات الأمنة أن يصنعوا مراكبهم للعبور نحو السعودية أو مصر ..

الحركات المسلحة هي رمانة الميزان في هذا الصراع ووقوفها مع المواطن السوداني عامل أمان لبقاء الدولة وخطابات عزلها او تجريمها ستساعد الدعم السريع في إستمالة عدد كبير من منتسبيها لصالحه وتوظيف خطاب رفضها لتعبئة المترددين وتحييد المناصريين للجيش ..

قدمت حركات مناوي وجبريل وتمبور خطابا مسؤولا ومتوافقا مع مصالح المواطن وتطلعاته ، لم تجبن هذه الحركات ولم تتبنى موقفا ضبابيا مثل غيرها من التنظيمات ، لذلك من الأجدى الترحيب بمواقفها ودعم تحركاتها لاعزل قيادتها والتشكيك في خطابها ، الواقعية السياسية تقول أن المحافظة على التحالف مع الحركات المسلحة وتطوير هذا التحالف ليعالج أزمة الحرب الحالية عبر حلول شاملة لاتستثني مجموعة هو الخيار الأمثل ومادونه خسارة إستراتيجية للجيش ..

Hasabo Albeely