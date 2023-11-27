ضبط فتاة تبث فيديوهات “غير لائقة” على بيجو لايف وتيك توك





رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بجمهورية مصر ببث (فتاة لها معلومات جنائية – والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا “تبديد – آداب عامة” – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول “محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة”- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

بمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صحيفة الدستور