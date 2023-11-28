الذي سيحدث أن كامل منطقة هجليج لن تبقي آمنة وسيخسر أهلنا المسيرية خسائر لايعلم مداها إلا الله





• ستخسر جموع وعموم قبيلة المسيرية بكل أفخاذها وبطونها وخشوم بيوتها .. سيخسر المسيرية تاريخهم وسيتشتت شملهم وسيكونون ( مُكْشَاشَة بَلَا حَبِل) إن ذهبوا في خط الدغمسة واللون الرمادي الذي خسر بموجبه بيت نظارة الرزيقات مواقفه وكلمته عندما اتبع سياسة مسك العصاية من النص ..حتي إنكسرت البُخْسَة .. وإتْشَتّتتْ الرُّوَابَة!!

• في اللحظات التاريخية لا مكان لسياسة جلابية جناح أم جكو .. لا مكان لمواقف تَلْبسْ .. تَلْبَسْ!!

• محزن حقاً أن تتخذ القيادات الأهلية لقبيلة المسيرية ذات طريق نظارة الرزيقات .. أن يخرج الجيش من بابنوسة لأن ذلك في ظن بعضهم سيجعل منطقة هجليج آمنة ..

• والذي سيحدث أن كامل منطقة هجليج لن تبقي آمنة وسيخسر أهلنا المسيرية خسائر لايعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالي ..

• لايزال الوقت مبكراً أمام فرسان المسيرية ليقفوا موقفاً يُضاف إلي سجل بطولاتهم ومواقفهم التي سطرها تاريخ الجهاد في السودان بأحرفٍ من نور ..

• نقول هذا لأن المسيرية علّموا الناس أن البطيخة دائماً بلون واحد ..مافي بطيخة شِقَّها واحد حُلُو .. والتاني مُرْ !!

عبد الماجد عبد الحميد