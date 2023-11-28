يا ولاة الولايات هذا هو أول تحدي تواجهونه





هذا الشتاء بالتأكيد سيكون هو الأسوأ على شعبنا خاصة على أولئك الذين نزحوا من الخرطوم إلى الولايات وأجبر بعضهم أن يكون مقامهم ومسكنه في المدارس والداخليات وهذا الوضع المأساوي يجعلنا نطالب الحكومة وخاصة ولاة الولايات بالإسراع في إعلان خطتهم العاجلة لتوفير المعينات من بطاطين وملابس خاصة للأطفال وكبار السن وهي مسؤولية لاتسقط عن حكومات الولايات حتى لو قام بها بعض المتبرعين والمتطوعين من جمعيات ومنظمات..

فيا ولاة الولايات هذا هو أول تحدي تواجهونه

يصغر أمام تحديات كثيره أاخرى في انتظاركم

#ام_وضاح