🔴 خطاب حمدوك … تسجيل موقف





حمدوك يريد من رسالته التحريضية للأمين العام للأمم المتحدة توريط السودان في مواجهة دولية من خلال دفع مجلس الأمن للتجديد لليونيتامس وقد علمنا أن حكومتنا قد رفضت حتى ترشيح مبعوث خاص باعتباره التفاف.

ولكن يظل فهمنا أن إلغاء البعثة هو من صلاحيات مجلس الأمن فقط ولا تملك الدولة التي طلبت البعثة إلغائها من طرف واحد ، ولابد أن حمدوك بخبرته المنظماتية الدولية يعلم ذلك جيدا ، وعلى هذا الأساس نقيم خطاب مندوب السودان الحارث إدريس باعتباره مجرد تسجيل موقف أخلاقي أكثر منه تعبير عن حق قانوني.

وربما يكون حمدوك قد علم من خلال علاقاته عزم مجلس الأمن عدم الاستجابة لخطاب الحكومة السودانية فاستبق الإعلان الأممي بالتجديد للبعثة بإرسال خطابه حتى يسجل لنفسه موقفا يتوهم من خلاله الرأي العام أنه هو السبب في القرار الأممي المرتقب.

#كمال_حامد 👓