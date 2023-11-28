رأي ومقالات
شكراً عميقاً للفريق الركن ياسر العطا
• شكراً عميقاً للفريق الركن ياسر العطا ..
• اليوم .. وبعد طول صمت قال الرجل كلمته بوضوح وشجاعة ..
• لأول مرة منذ سنوات يتحدث مسؤول سوداني بهذا الوضوح .. وبهذه المباشرة الحارقة بلا لف أو دوران ..
• لأول مرة تتلقي دويلة الإمارات صفعة علي وجهها الدميم وقفاها حمّال الحطب ..
• شكراً عميقاً ياسر العطا لأنه أثبت بالقول أنه لايزال بين صفوفنا قائد يخاطب الشعب السوداني بما يرفع روحه المعنوية في ساعات الخذلان والعُسرة ..
عبد الماجد عبد الحميد
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