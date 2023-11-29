مصادر داخل القوات المشتركة: مليشيا التمرد ستكتب نهايتها بكل مدن ولايات دارفور إذا ارتكبت حماقة مهاجمة مدينة الفاشر





• حشود القبائل والحركات المسلحة المناوئة لمليشيا التمرد تُجبِر مليشيا التمرد السريع علي سحب قواتها وعرباتها القتالية من مدينة الفاشر وتجميعها في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور ..

• مليشيا التمرد تسحب قواتها من منطقة مليط بولاية شمال دارفور ..

• التمرد السريع يسحب قواته من منطقة كُتُم بولاية شمال دارفور ..

• مصادر داخل القوات المشتركة داخل مدينة الفاشر : مليشيا التمرد ستكتب نهايتها بكل مدن ولايات دارفور إذا ارتكبت حماقة مهاجمة مدينة الفاشر .

عبد الماجد عبد الحميد

