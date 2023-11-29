رأي ومقالات
مصادر داخل القوات المشتركة: مليشيا التمرد ستكتب نهايتها بكل مدن ولايات دارفور إذا ارتكبت حماقة مهاجمة مدينة الفاشر
• حشود القبائل والحركات المسلحة المناوئة لمليشيا التمرد تُجبِر مليشيا التمرد السريع علي سحب قواتها وعرباتها القتالية من مدينة الفاشر وتجميعها في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور ..
• مليشيا التمرد تسحب قواتها من منطقة مليط بولاية شمال دارفور ..
• التمرد السريع يسحب قواته من منطقة كُتُم بولاية شمال دارفور ..
• مصادر داخل القوات المشتركة داخل مدينة الفاشر : مليشيا التمرد ستكتب نهايتها بكل مدن ولايات دارفور إذا ارتكبت حماقة مهاجمة مدينة الفاشر .
عبد الماجد عبد الحميد
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