🔴 حمدوك الدعامي يطالب بإستمرار البعثة الاستعمارية في السودان





مع سبق الإصرار والترصد يصر حمدوك على لعب دور المخذل والطاعن لظهر شعبه وهو يطالب بتمديد عمر بعثة اليوناميتس في السودان وهو طلب تعجب له وإستغرب الدبلوماسي الأمريكي كاميرون هاديسون في تغريدة أول أمس ليعلن حمدوك وعلى الملأ أنه وكيل القوى الأجنبية الإستعمارية في بلاده يفعل هذا والإتحاد الأوربي يطالب في بيان له أمس ما أسماها الدول المؤججة للصراع في السودان بالكف عن ذلك وهو مايعني أن الاتحاد الأوربي وبالتقارير التي تصل اليه قد تأكد تماما من ضلوع دول تتأمر على السودان وشعبه..

وحمدوك الدعامي يطالب بإستمرار البعثة الاستعمارية في السودان..

هذا الحمدوك غريب اليد واللسان والمشاعر عن شعبنا

اللاشفناه في عقد لا عزاء لا سماية ياكافي البلاء..

#ام_وضاح

